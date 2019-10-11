"Состоялись короткие ссоры": посольство Турции об инциденте с протестовальщицей

11 октября, 2019, 21:25

Посольство Турции в Украине заявило, что "с грустью воспринимает" инцидент с участниками акции против турецкой военной операции в Сирии, а сам протест назвал "провокационной демонстрацией"

Об этом говорится в комментарии посольства "Радио Свобода".

"Этим утром перед нашим посольством состоялась демонстрация протеста. Демонстранты развернули транспаранты, часть из которых содержала грязную брань, и физически блокировали доступ в здание посольства. Из-за этой провокационной демонстрации состоялись короткие ссоры между демонстрантами и нашими гражданами, которые обращались в это время в посольство. Посольство с грустью воспринимает эту ситуацию. Надеемся, что такие неприятные ситуации больше не повторятся ", - заявили в посольстве.

Напомним, во время акции протеста в одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения .