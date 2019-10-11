"Состоялись короткие ссоры": посольство Турции об инциденте с протестовальщицей
11 октября, 2019, 21:25
Посольство Турции в Украине заявило, что "с грустью воспринимает" инцидент с участниками акции против турецкой военной операции в Сирии, а сам протест назвал "провокационной демонстрацией"
Об этом говорится в комментарии посольства "Радио Свобода".
"Этим утром перед нашим посольством состоялась демонстрация протеста. Демонстранты развернули транспаранты, часть из которых содержала грязную брань, и физически блокировали доступ в здание посольства. Из-за этой провокационной демонстрации состоялись короткие ссоры между демонстрантами и нашими гражданами, которые обращались в это время в посольство. Посольство с грустью воспринимает эту ситуацию. Надеемся, что такие неприятные ситуации больше не повторятся ", - заявили в посольстве.
Напомним, во время акции протеста в одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения .
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-