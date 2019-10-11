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Espreso.tvОбществоАкция в поддержку курдов: под посольством Турции в Киеве пострадала женщина, у которой неизвестный пытался вырвать плакат

Акция в поддержку курдов: под посольством Турции в Киеве пострадала женщина, у которой неизвестный пытался вырвать плакат

От неизвестного женщина получила незначительные травмы лица

Об этом сообщает пресс служба полиции Киева.

"Во время митинга одна из участниц получила незначительные телесные повреждения от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат. Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликт произошел возле посольства, которое расположено по улице Панаса Мирного - по этому адресу находится посольство Турции.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения.

32-летняя пострадавшая получила незначительные травмы лица.

Работники полиции установили, что заранее о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали.

Издание "Наш Киев" сообщает, что участники акции выступали против военной операции Турции в Сирии и "геноцида курдов".

Активистка София Лапина в Facebook написала, что "люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо".

 

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