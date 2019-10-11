Акция в поддержку курдов: под посольством Турции в Киеве пострадала женщина, у которой неизвестный пытался вырвать плакат
Об этом сообщает пресс служба полиции Киева.
"Во время митинга одна из участниц получила незначительные телесные повреждения от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат. Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конфликт произошел возле посольства, которое расположено по улице Панаса Мирного - по этому адресу находится посольство Турции.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения.
32-летняя пострадавшая получила незначительные травмы лица.
Работники полиции установили, что заранее о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали.
Издание "Наш Киев" сообщает, что участники акции выступали против военной операции Турции в Сирии и "геноцида курдов".
Активистка София Лапина в Facebook написала, что "люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо".
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