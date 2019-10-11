Легендарный защитник "Барселоны" ошарашил заявлением о Чигринском

11 октября, 2019, 19:44

Знаменитый защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике рассказал, как прошла его первая встреча с украинским центрбэком Дмитрием Чигринским

Об этом сообщает ESPN.

Известный испанский защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, как пытался помочь адаптироваться украинском центрбеку Дмитрию Чигринскому, когда тот перешел в команду.

"На одном из первых тренировок после перехода Чигринского я попытался рассказать ему об уровне нашей защиты, о конкретных футболистах. Конечно, он не говорил по-испански, поэтому я пытался что-то объяснить ему на английском, а другую часть - с помощью жестов и знаков. Я потратил на все это много времени, а когда я закончил свою речь, то он просто бросил вещи и ушел", - признался защитник.

Дмитрий Чигринский выступал за "Барселону" в сезоне-2009/10, после чего вернулся в "Шахтер" за 15 млн евро. На данный момент украинец выступает за греческий АЕК.