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Украинский футболист стал чемпионом Греции


фото: UA-Football
Украинский защитник Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции по футболу в составе АЕК

22 апреля, в 28-м туре чемпионата Греции АЕК победил на своем поле "Левадиакос" и стал чемпионом Греции впервые с 1994 года. Чигринский отыграл весь матч на позиции центрального защитника.

В общем украинец в этом сезоне сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

АЕК набрал 66 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя - ПАОК, который отстает от клуба из Афин на 8 пунктов.

 

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