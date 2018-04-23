Украинский футболист стал чемпионом Греции
23 апреля, 2018, 13:00
Украинский защитник Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции по футболу в составе АЕК
22 апреля, в 28-м туре чемпионата Греции АЕК победил на своем поле "Левадиакос" и стал чемпионом Греции впервые с 1994 года. Чигринский отыграл весь матч на позиции центрального защитника.
В общем украинец в этом сезоне сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
АЕК набрал 66 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя - ПАОК, который отстает от клуба из Афин на 8 пунктов.
- В нынешнем сезоне АЕК может оформить "золотой дубль", ранее команда Дмитрия Чигринского вышла в финал Кубка Греции, где встретится с ПАОК, за который играет хавбек сборной Украины Евгений Шахов.
- В апреле украинский полузащитник Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити".