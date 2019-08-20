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Espreso.tvСпортЧигринский оказался в рейтинге худших трансферов "Барселоны"

Чигринский оказался в рейтинге худших трансферов "Барселоны"


фото: fcbarcelona.com
Экс-защитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский включен в топ-10 худших трансферов "Барселоны" в 21 веке

Об этом сообщает 90min.

Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский попал в топ-10 самых неудачных трансферов "Барселоны" в 21-м веке.

В 2009-м он был приобретен каталонцами у донецкого "Шахтера" за 25 млн евро. Чигринский провел в "Барселоне" один сезон, сыграв в 14 матчах. В 2010-м украинца продали в "Шахтер" за 15 млн евро.

В антирейтинге также фигурируют трансферы Филиппа Коутиньо, Алекса Сонг, Эммануэля Пети, Александра Глеба, Арда Турана, Андре Гомеша, Златана Ибрагимовича и Филиппа Кристанваля.

Сегодня Дмитрий Чигринский играет в чемпионате Греции, за АЕК.

 

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