Чигринский оказался в рейтинге худших трансферов "Барселоны"
20 августа, 2019, 15:46
Экс-защитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский включен в топ-10 худших трансферов "Барселоны" в 21 веке
Об этом сообщает 90min.
Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский попал в топ-10 самых неудачных трансферов "Барселоны" в 21-м веке.
В 2009-м он был приобретен каталонцами у донецкого "Шахтера" за 25 млн евро. Чигринский провел в "Барселоне" один сезон, сыграв в 14 матчах. В 2010-м украинца продали в "Шахтер" за 15 млн евро.
В антирейтинге также фигурируют трансферы Филиппа Коутиньо, Алекса Сонг, Эммануэля Пети, Александра Глеба, Арда Турана, Андре Гомеша, Златана Ибрагимовича и Филиппа Кристанваля.
Сегодня Дмитрий Чигринский играет в чемпионате Греции, за АЕК.
- 29 мая бывший ассистент Паулу Фонсеки в "Шахтере" Мигель Кардосо стал главным тренером греческого АЕК, за который играет украинец Дмитрий Чигринский .
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В 2018 году украинский защитник Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции по футболу в составе АЕК.
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