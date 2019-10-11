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Espreso.tvОбществоКроме обмена у нас не будет возможности вернуть людей, - Зеленский об аресте активиста Приходько в Крыму

Кроме обмена у нас не будет возможности вернуть людей, - Зеленский об аресте активиста Приходько в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский узнал о задержании и аресте проукраинского активиста в Крыму Олега Приходько во время пресс-марафона в Киеве 10 октября

Он заявил, что планирует разобраться с этим вопросом, информирует Радио Свобода.

"Я действительно вместе с вами узнал об этом вопросе сегодня, и мы с вами были здесь. Я буду разбираться с этим вопросом. Слушайте, там (в Крыму - ред.) каждый день такое происходит и не каждый день, слава Богу ... я понимаю, что, пока там есть ребята из украинской позицией, отстаивающие Крым, я понимаю, что, если действительно там есть опасность, люди там чувствуют это, что за ними завтра могут прийти - пусть приезжают в Киев. Я понимаю, что, кроме обмена, у нас не будет возможности вернуть людей ", - сказал Зеленский.

  • Напомним, 9 октября российские силовики в оккупированном Крыму похитили проукраинского активиста Олега Приходько из собственного дома.
  • Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов назвал задержание Приходько захватом президентом РФ Владимиром Путиным новых заложников .
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