Кроме обмена у нас не будет возможности вернуть людей, - Зеленский об аресте активиста Приходько в Крыму

11 октября, 2019, 07:16

Он заявил, что планирует разобраться с этим вопросом, информирует Радио Свобода.

"Я действительно вместе с вами узнал об этом вопросе сегодня, и мы с вами были здесь. Я буду разбираться с этим вопросом. Слушайте, там (в Крыму - ред.) каждый день такое происходит и не каждый день, слава Богу ... я понимаю, что, пока там есть ребята из украинской позицией, отстаивающие Крым, я понимаю, что, если действительно там есть опасность, люди там чувствуют это, что за ними завтра могут прийти - пусть приезжают в Киев. Я понимаю, что, кроме обмена, у нас не будет возможности вернуть людей ", - сказал Зеленский.