"Путинская Россия, гори в аду!": Сенцов прокомментировал задержание в Крыму проукраинского активиста Приходько

10 октября, 2019, 16:47

Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов назвал задержание в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько захватом президентом РФ Владимиром Путиным новых заложников

Об этом Сенцов написал в Facebook.

"В оккупированном Крыму ФСБ задержала местного проукраинского активиста Олега Приходько... Происходит то, о чем много говорили, - Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Сегодня у нас стало на одного политического узника больше. Путинская Россия, гори в аду!" - написал Сенцов.

Сенцов также назвал абсурдными обвинения ФСБ по подготовке Приходько теракт.а

"Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, несомненно фальсифицированное, дело, как терроризм", - отметил Сенцов.