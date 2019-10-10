"Путинская Россия, гори в аду!": Сенцов прокомментировал задержание в Крыму проукраинского активиста Приходько
Об этом Сенцов написал в Facebook.
"В оккупированном Крыму ФСБ задержала местного проукраинского активиста Олега Приходько... Происходит то, о чем много говорили, - Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Сегодня у нас стало на одного политического узника больше. Путинская Россия, гори в аду!" - написал Сенцов.
Сенцов также назвал абсурдными обвинения ФСБ по подготовке Приходько теракт.а
"Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, несомненно фальсифицированное, дело, как терроризм", - отметил Сенцов.
- Напомним, 9 октября российские силовики в оккупированном Крыму похитили проукраинского активиста Олега Приходько из собственного дома.
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