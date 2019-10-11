Администратора сгоревшего отеля "Токио Стар" выпустили из-под стражи
11 октября, 2019, 23:04
Киевский райсуд Одессы изменил меру пресечения подозреваемой в нарушении требований пожарной безопасности администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар
Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".
Суд изменил подозреваемой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с 22:00 до 6:00. Женщину освободили из-под стражи в зале суда.
В то же время подозреваемую обязали являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду, находиться по месту жительства с 22:00 до 6:00, сдать загранпаспорт, воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.
Напомним, в ночь 17 августа 2019 г. в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли 9 человек.
Предварительно причиной пожара называют короткое замыкание в электросети.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-