Администратора сгоревшего отеля "Токио Стар" выпустили из-под стражи

11 октября, 2019, 23:04

Киевский райсуд Одессы изменил меру пресечения подозреваемой в нарушении требований пожарной безопасности администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

Суд изменил подозреваемой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с 22:00 до 6:00. Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

В то же время подозреваемую обязали являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду, находиться по месту жительства с 22:00 до 6:00, сдать загранпаспорт, воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Напомним, в ночь 17 августа 2019 г. в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли 9 человек.

Предварительно причиной пожара называют короткое замыкание в электросети.