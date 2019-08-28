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Espreso.tvОбществоПожар в "Токио Стар": отель вспыхнул из-за короткого замыкания

Пожар в "Токио Стар": отель вспыхнул из-за короткого замыкания


фото: dumskaya
Стала известна предварительная причина пожара в одесской гостинице "Токио Стар"

Об этом заявил прокурор Евгений Антощук во время заседания суда, пишет "Думская".

Отмечается, что отель вспыхнул в результате "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкание электропроводки".

Кроме того, по словам прокурора, Сергей Дурач (бизнес-партнер подозреваемого владельца отеля Вадима Черного) покинул Украину.

Напомним, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли 9 человек .

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