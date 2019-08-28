Пожар в "Токио Стар": отель вспыхнул из-за короткого замыкания
28 августа, 2019, 15:46
Стала известна предварительная причина пожара в одесской гостинице "Токио Стар"
Об этом заявил прокурор Евгений Антощук во время заседания суда, пишет "Думская".
Отмечается, что отель вспыхнул в результате "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкание электропроводки".
Кроме того, по словам прокурора, Сергей Дурач (бизнес-партнер подозреваемого владельца отеля Вадима Черного) покинул Украину.
Напомним, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли 9 человек .
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень