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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что спит полтора - два часа в сутки

Зеленский заявил, что спит полтора - два часа в сутки

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько часов спит в сутки
Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .
 
"Я очень плохо сплю, где-то с четырех до шести, до полшестого, и все", - сказал президент.
 
Президент Украины Владимир Зеленский высказался в отношении выделения части своего офиса под бытовую жизнь
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