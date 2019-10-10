Зеленский заявил, что спит полтора - два часа в сутки
10 октября, 2019, 20:57
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько часов спит в сутки
Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .
"Я очень плохо сплю, где-то с четырех до шести, до полшестого, и все", - сказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался в отношении выделения части своего офиса под бытовую жизнь
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