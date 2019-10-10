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Espreso.tvОбщество"Жить на Банковой? Чтобы я с ума сошел?", - Зеленский ответил на вопрос о возможном переезде

"Жить на Банковой? Чтобы я с ума сошел?", - Зеленский ответил на вопрос о возможном переезде


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о выделении части своего офиса под бытовую жизнь

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона 10 октября, передает Еспресо.TV

"Жить на Банковой? Чтобы я с ума сошел?" - ответил он на вопрос о том, целесообразно ли часть Банковой организовать под жилье, если переезда офиса президенту не будет.

"Я не могу жить в Мариинском дворце, вы понимаете. А господин Макрон живет в самое такой ситуации (Елисейский дворец - резиденция французского президента). Это очень сложный вопрос, охрана вешается, потому что я живу в квартире, знаете почему. Я не могу переехать ни в одну резиденцию, потому что, общество начнет мне этим упрекать ", - отметил президент.

 

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