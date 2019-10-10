Зеленский посетит Латвию

10 октября, 2019, 15:06

Об этом сообщает пресс служба президента.

Во время визита запланированы встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, председателем парламента Латвии Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

В сообщении также отмечается, что Зеленский встретится с украинской диаспорой в Риге.