Зеленский посетит Латвию
10 октября, 2019, 15:06
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Латвийскую Республику 16 октября
Об этом сообщает пресс служба президента.
"16 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Латвийскую Республику", - говорится в заявлении.
Во время визита запланированы встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, председателем парламента Латвии Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
В сообщении также отмечается, что Зеленский встретится с украинской диаспорой в Риге.
- Латвия примет на отдых моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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