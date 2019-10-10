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Espreso.tvОбществоЗеленский посетит Латвию

Зеленский посетит Латвию


фото: grushevskogo5
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Латвийскую Республику 16 октября
Об этом сообщает пресс служба президента.
 
"16 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Латвийскую Республику", - говорится в заявлении.
 
Во время визита запланированы встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, председателем парламента Латвии Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
В сообщении также отмечается, что Зеленский встретится с украинской диаспорой в Риге.
  • Латвия примет на отдых моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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