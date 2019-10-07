Латвия примет освобожденных из русского плена украинских моряков на реабилитацию вместе с семьями

7 октября, 2019, 22:15

Латвия примет на отдых моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с коллегой из Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Сегодня Эдгарс Ринкевичс подтвердил приглашение наших освобожденных моряков в Латвию на курс реабилитации. Спасибо нашим друзьям за неизменную поддержку!" - говорится в твиттере МИД Украины.

В свою очередь Ринкевичс подчеркнул важность непризнания аннексии Крыма в мире и сохранения санкций до восстановления территориальной целостности Украины.