 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛатвия примет освобожденных из русского плена украинских моряков на реабилитацию вместе с семьями

Латвия примет освобожденных из русского плена украинских моряков на реабилитацию вместе с семьями

Латвия примет на отдых моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года
Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с коллегой из Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
 
"Сегодня Эдгарс Ринкевичс подтвердил приглашение наших освобожденных моряков в Латвию на курс реабилитации. Спасибо нашим друзьям за неизменную поддержку!" - говорится в твиттере МИД Украины.
 
В свою очередь Ринкевичс подчеркнул важность непризнания аннексии Крыма в мире и сохранения санкций до восстановления территориальной целостности Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать