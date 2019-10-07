Латвия примет освобожденных из русского плена украинских моряков на реабилитацию вместе с семьями
7 октября, 2019, 22:15
Латвия примет на отдых моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года
Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с коллегой из Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
"Сегодня Эдгарс Ринкевичс подтвердил приглашение наших освобожденных моряков в Латвию на курс реабилитации. Спасибо нашим друзьям за неизменную поддержку!" - говорится в твиттере МИД Украины.
В свою очередь Ринкевичс подчеркнул важность непризнания аннексии Крыма в мире и сохранения санкций до восстановления территориальной целостности Украины.
«С латвийским коллегой обсудили широкий круг двусторонних вопросов, в частности ближайший визит Президента Украины @ZelenskyyUa в Латвию, который состоится уже на следующей неделе",- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 7 октября 2019
- @VPrystaiko во время совместной пресс-конференции с @edgarsrinkevics . pic.twitter.com/jRys3MYJMD
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