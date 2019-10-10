"Вопрос для нас закрыт навсегда", - МИД России об обсуждении Крыма в "нормандской формате"

10 октября, 2019, 18:04

Желание президента Украины Владимира Зеленского использовать "нормандский формата" для обсуждения Крыма нереально

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко агентству ТАСС.

"Тему Крыма мы нигде не будем обсуждать: ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда", - сказал чиновник.

Он отметил, что формат предназначен только для переговоров по Донбассу.

"Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желание президента Украины немного не соответствует реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедших с момента создания формата", - сказал он .