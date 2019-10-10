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Espreso.tvОбщество"Нормандский формат" - это еще и возможность вернуть вопрос Крыма, - Зеленский

"Нормандский формат" - это еще и возможность вернуть вопрос Крыма, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины рассказал, как продвигается решение вопроса аннексированного Россией украинского полуострова

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Относительно Крыма до этого я неоднократно встречался со специалистами и с людьми, которые были в Минском процессе и с самого начала, и сейчас, и с нашим МИД, нашим дипломатами. И я постоянно поднимал вопрос: почему в Минске не обсуждается Крым, почему в "нормандском формате" не обсуждается? То есть для меня "нормандский формат» - это еще и возможность возврата вопроса решения Крыму. Просто возвращения его хотя бы к обсуждению ", - заявил президент.

Он отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается только западными партнерами Украины - ЕС, США, Канадой.

"Вопрос Крыма там есть в санкционный формате. Пока только так", - добавил Зеленский.

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