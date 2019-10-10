"Крымских диверсантов" Дудко и Бессарабова нашли в "Матросской тишине"

10 октября, 2019, 12:54

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов доставлены в Москву, в СИЗО Матросская тишина

Об этом рассказал сын Владимира Дудки Илья Каверник, передает издание "Крим.Реалии" .

"Вчера папы и Алексея посетил украинский консул и сообщил мне. Сегодня я написал папе письмо через (электронное приложение, - Ред.) ФСИН письмо, оно доставлено, буду ждать от него ответа", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что местонахождение Дудки и Бессарабова было неизвестным .

Напомним, Владимира Дудко задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе в очередном сфабрикованном деле "украинских диверсантов" вместе с Дмитрием Штыбликов и Алексеем Бессарабовым.

Их приговорили к 14 годам колонии.