"Крымских диверсантов" Дудко и Бессарабова нашли в "Матросской тишине"
10 октября, 2019, 12:54
Владимир Дудка и Алексей Бессарабов доставлены в Москву, в СИЗО Матросская тишина
Об этом рассказал сын Владимира Дудки Илья Каверник, передает издание "Крим.Реалии" .
"Вчера папы и Алексея посетил украинский консул и сообщил мне. Сегодня я написал папе письмо через (электронное приложение, - Ред.) ФСИН письмо, оно доставлено, буду ждать от него ответа", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что местонахождение Дудки и Бессарабова было неизвестным .
Напомним, Владимира Дудко задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе в очередном сфабрикованном деле "украинских диверсантов" вместе с Дмитрием Штыбликов и Алексеем Бессарабовым.
Их приговорили к 14 годам колонии.
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