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Espreso.tvОбществоМестонахождение вывезенных из Крыма в РФ политзаключенных Дудки и Бессарабова до сих пор неизвестно - родные

Местонахождение вывезенных из Крыма в РФ политзаключенных Дудки и Бессарабова до сих пор неизвестно - родные


фото: rfe
Местонахождение осужденных по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова остается неизвестным

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сына Владимира Дудки Илью Каверникова.

"Где он (Владимир Дудка) сейчас, как его здоровье и есть ли у него лекарства, я не знаю. На прошлой неделе я пытался узнать, прибыл ли отец в СИЗО "Лефортово" (Москва), однако там сказали, что его еще нет ", - рассказал Каверников.

Он также добавил, что адвокаты отца также не знают, где он.

15 октября Верховный суд России планирует рассмотреть апелляцию на "дело украинских диверсантов" Алексею Бессарабов и Владимиру Дудке в Москве. Для этого их должны этапировать из Симферополя.

Ранее, адвокат заявлял, что осужденных по "делу" украинских диверсантов "Алексея Бессарабова и Владимира Дудко этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор

 

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