Маркевич ошарашил заявлением о "Динамо"

10 октября, 2019, 11:42

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич признался, что киевское "Динамо" не отпускает футболистов в молодежные сборные Украины

Об этом сообщает tribuna.ua.

Руководитель комитета национальных сборных УАФ (Украинская ассоциация футбола) Мирон Маркевич объяснил, почему футболистов киевского "Динамо" нет среди списка вызванных игроков к молодежных сборных Украины U-17, U-18 i U-19.

"Киевское" Динамо "их не отпускает! Клуб мотивировал свое решение тем, что у них чемпионат. Я, правда, не понимаю, кто следит за чемпионатами U-16, U-17 и так далее. Считаю, что это неуважение к сборных" , - заявил специалист.