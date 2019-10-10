Маркевич ошарашил заявлением о "Динамо"
10 октября, 2019, 11:42
Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич признался, что киевское "Динамо" не отпускает футболистов в молодежные сборные Украины
Об этом сообщает tribuna.ua.
Руководитель комитета национальных сборных УАФ (Украинская ассоциация футбола) Мирон Маркевич объяснил, почему футболистов киевского "Динамо" нет среди списка вызванных игроков к молодежных сборных Украины U-17, U-18 i U-19.
"Киевское" Динамо "их не отпускает! Клуб мотивировал свое решение тем, что у них чемпионат. Я, правда, не понимаю, кто следит за чемпионатами U-16, U-17 и так далее. Считаю, что это неуважение к сборных" , - заявил специалист.
- 3 октября бывший тренер молодежной сборной Украины Александр Головко назвал лучшим молодым футболистом страны вратаря Андрея Лунина .
- Напомним, 15 июня Украина победила Южную Корею 3: 1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.
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