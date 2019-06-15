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Espreso.tvСпортУкраина одержала историческую победу над Южной Кореей. Видео голов и лучших моментов финала ЧМ-2019

Украина одержала историческую победу над Южной Кореей. Видео голов и лучших моментов финала ЧМ-2019


фото: REUTERS
Сборная Украины победила Южную Корею в финале молодежного чемпионата мира по футболу U-20 и получила золотые медали

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На гол Ли Канг Инна, украинцы ответили дублем Владислава Супряги и точным ударом Георгия Цитаишвили.

Украина победила Южную Корею 3:1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.

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