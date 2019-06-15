Украина одержала историческую победу над Южной Кореей. Видео голов и лучших моментов финала ЧМ-2019
15 июня, 2019, 22:43
Сборная Украины победила Южную Корею в финале молодежного чемпионата мира по футболу U-20 и получила золотые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На гол Ли Канг Инна, украинцы ответили дублем Владислава Супряги и точным ударом Георгия Цитаишвили.
Украина победила Южную Корею 3:1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.
- 15 июня сборную Украины с золотом чемпионата мира поздравил президент Владимир Зеленский .
- Напомним, 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20.
- 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и вышла в финал турнира .
- 14 июня показали видео, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019.
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