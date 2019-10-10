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Espreso.tvОбществоЭкономический паспорт украинца: Зеленский рассказал детали

Экономический паспорт украинца: Зеленский рассказал детали


фото: reuters
Внедрением экономического паспорта украинца занимается не Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а - партия "Слуга народа"

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Вопросом экономического паспорта украинца занимается глава партии" Слуга народа " Руслан Стефанчук . Именно он разрабатывает соответствующий законопроект ", - заявил Зеленский, впрочем не указав, когда эта инициатива может быть реализована.

 
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