Экономический паспорт украинца: Зеленский рассказал детали

10 октября, 2019, 12:08

Внедрением экономического паспорта украинца занимается не Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а - партия "Слуга народа"

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Вопросом экономического паспорта украинца занимается глава партии" Слуга народа " Руслан Стефанчук . Именно он разрабатывает соответствующий законопроект ", - заявил Зеленский, впрочем не указав, когда эта инициатива может быть реализована.