 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Никогда не видел": Богдан отрицает общение с экс-советником Джулиани Кислиным

"Никогда не видел": Богдан отрицает общение с экс-советником Джулиани Кислиным

Глава Офиса президента говорит, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным

Об этом Андрей Богдан написал в Facebook.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка на котором они говорят", - заявил глава ОПУ.

Он также призвал медиа "придерживаться общепринятых стандартов журналистики" и подавать его точку зрения.

13 августа экс-советник Джулиани, миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд, прибыл в Украину

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 октября, 2019 среда

больше новостей

9 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать