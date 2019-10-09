"Никогда не видел": Богдан отрицает общение с экс-советником Джулиани Кислиным

9 октября, 2019, 16:38

Глава Офиса президента говорит, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным

Об этом Андрей Богдан написал в Facebook.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка на котором они говорят", - заявил глава ОПУ.

Он также призвал медиа "придерживаться общепринятых стандартов журналистики" и подавать его точку зрения.

13 августа экс-советник Джулиани, миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд, прибыл в Украину