В Украину прибыл экс-советник Джулиани, которому был запрещен въезд

14 августа, 2019, 16:13

Украинские пограничники сняли с экс-советника мэра Нью-Йорка Сэма Кислина ограничение на въезд. Миллиардер прибыл в Украину 13 августа

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко.

По его словам, украинские пограничники действуют в рамках действующего законодательства и пропускают в Украину иностранцев при наличии необходимых документов и при отсутствии поручения ограничения во въезде в Украину, которые могут быть применены другими правоохранительными органами.

"В данном случае, мы его (Кислина, - ред.) пропустили поскольку на момент пересечения границы в отношении него не было ограничений на въезд в Украину", - отметил Демченко.

Он также отметил, что ограничение, выносилось до этого, может быть отменено правоохранительным органом.

Согласно сообщениям СМИ, американский миллиардер украинского происхождения, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин прибыл в Украину ночью 13 августа. Визит бизнесмена журналисты связывают с расследованием дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко .

Также сообщается, что в 2018 году СБУ запретила Кислину въезд в Украину на ближайшие пять лет. 28 августа 2018 г. Кислин прилетел в Украину рейсом Нью-Йорк-Киев. В аэропорту Борисполь в Украину его не впустила пограничная служба. По сообщению СБУ, такие меры были вызваны "необходимостью защиты экономических интересов" украинского государства.