Украинский фильм "Домой" будет соревноваться на Международном кинофестивале в Израиле
Об этом сообщается на Facebook-странице фильма "Домой".
"Наша лента поборется за лучший кинодебют Haifa International Film Festival. Показы состоятся 14 и 17 октября в рамках конкурсной программы дебютных фильмов", - говорится в сообщении.
В украинских кинотеатрах "Домой" с 7 ноября.
"Домой" - это история непростого путешествия отца и сына из Киева в оккупированный Крым. Мустафа и его младший сын везут тело старшего сына и брата домой, чтобы похоронить его на родине согласно мусульманским традициям.
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Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов, соавтором сценария выступила Марыся Никитюк, а спродюсировал фильм Владимир Яценко, который работал над фильмом "Дикое поле".
"Домой" был представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля
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