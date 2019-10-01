Украинский фильм "Домой" будет соревноваться на Международном кинофестивале в Израиле

1 октября, 2019, 18:24

Дебютная полнометражная лента крымскотатарского режиссера Наримана Алиева попала в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Хайфе

Об этом сообщается на Facebook-странице фильма "Домой".

"Наша лента поборется за лучший кинодебют Haifa International Film Festival. Показы состоятся 14 и 17 октября в рамках конкурсной программы дебютных фильмов", - говорится в сообщении.

В украинских кинотеатрах "Домой" с 7 ноября.

"Домой" - это история непростого путешествия отца и сына из Киева в оккупированный Крым. Мустафа и его младший сын везут тело старшего сына и брата домой, чтобы похоронить его на родине согласно мусульманским традициям.

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Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов, соавтором сценария выступила Марыся Никитюк, а спродюсировал фильм Владимир Яценко, который работал над фильмом "Дикое поле".

"Домой" был представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля