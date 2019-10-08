Знаменитый немецкий футболист завершил карьеру

8 октября, 2019, 18:39

Известный немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер принял решение завершить футбольную карьеру

Об этом футболист сообщил в twitter.

Легендарный немецкий центральный полузащитник Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении футбольной карьеры.

"Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и все мои команды. И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо", - говорится в сообщении.

За свою карьеру 35-летний немец провел 500 матчей за мюнхенскую "Баварию", 121 за сборную Германии, а также 35 за английский МЮ. В нынешнем сезоне он защищал цвета "Чикаго Файр", выступающего в МЛС, Швайнштайгер провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern , @ManUtd , @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!



Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF - Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019