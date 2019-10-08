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Espreso.tvСпортЗнаменитый немецкий футболист завершил карьеру

Знаменитый немецкий футболист завершил карьеру


фото: twitter
Известный немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер принял решение завершить футбольную карьеру

Об этом футболист сообщил в twitter.

Легендарный немецкий центральный полузащитник Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении футбольной карьеры.

"Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и все мои команды. И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо", - говорится в сообщении.

За свою карьеру 35-летний немец провел 500 матчей за мюнхенскую "Баварию", 121 за сборную Германии, а также 35 за английский МЮ. В нынешнем сезоне он защищал цвета "Чикаго Файр", выступающего в МЛС, Швайнштайгер провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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