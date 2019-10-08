Знаменитый немецкий футболист завершил карьеру
Об этом футболист сообщил в twitter.
Легендарный немецкий центральный полузащитник Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении футбольной карьеры.
"Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и все мои команды. И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо", - говорится в сообщении.
За свою карьеру 35-летний немец провел 500 матчей за мюнхенскую "Баварию", 121 за сборную Германии, а также 35 за английский МЮ. В нынешнем сезоне он защищал цвета "Чикаго Файр", выступающего в МЛС, Швайнштайгер провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern , @ManUtd , @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!- Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019
Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF
- 7 октября, легендарный американский вратарь Тим Ховард объявил о завершении игровой карьеры.
- Напомним, 13 августа нидерландский полузащитник Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет.
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