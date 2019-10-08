Януковича вызывают на допрос в суд 18 октября
8 октября, 2019, 11:50
Президент-беглец должен появиться в Киевском апелляционном суде 18 октября
Повестку обнародовала газета "Урядовый курьер".
Отмечается, что вызов в суд осуществляется в рамках уголовного производства №11 кп / 824/1356/2019.
"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 18 октября 2019. Адрес суда г. Киев, ул. Соломенская, 2а. Дополнительно просим предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - говорится в тексте повестки.
Киевский апелляционный суд продолжает слушание апелляции на приговор Януковичу по делу о государственной измене.
- Это уже не первая повестка экс-президенту Виктору Януковичу. Киевский апелляционный суд уже вызвал бывшего президента Украины на заседание 30 сентября. Как сказано было в повестке, Януковича вызывают в суд в качестве обвиняемого.
- Адвокат экс-президента сообщал, что Янукович готовится вернуться в Украину.
- Напомним, 24 января Януковичу дали 13 лет тюрьмы за государственную измену. Прокуратура требовала для Януковича максимальный срок наказания - 15 лет лишения свободы.
- Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.
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