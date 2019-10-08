Януковича вызывают на допрос в суд 18 октября

8 октября, 2019, 11:50

Президент-беглец должен появиться в Киевском апелляционном суде 18 октября

Повестку обнародовала газета "Урядовый курьер".

Отмечается, что вызов в суд осуществляется в рамках уголовного производства №11 кп / 824/1356/2019.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 18 октября 2019. Адрес суда г. Киев, ул. Соломенская, 2а. Дополнительно просим предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - говорится в тексте повестки.

Киевский апелляционный суд продолжает слушание апелляции на приговор Януковичу по делу о государственной измене.