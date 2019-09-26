Киевский апелляционный суд зовет Януковича на заседание 30 сентября
26 сентября, 2019, 10:59
Киевский апелляционный суд вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание 30 сентября как обвиняемого
Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в "Правительственном курьере".
"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", - говорится в повестке.
30 сентября суд планирует продолжить рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.
Отметим, что адвокат экс-президента сообщал, что Янукович готовится вернуться в Украину.
Напомним, 24 января Януковичу дали 13 лет тюрьмы за государственную измену. Прокуратура требовала для Януковича максимального срока наказания - 15 лет лишения свободы.
Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.
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