Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат экс-президента
Об этом Сердюк заявил после заседания Апелляционного суда Киева по делу госизмене Януковича, передает 5 канал.
"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - сказал Сердюк.
Адвокат Януковича также добавил, что его клиент стремится добиться уголовной ответственности для "виновных в сдаче Крыма" и "виновных в совершении антиконституционного захвата власти".
"Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота, - сейчас выполняются", - заявил Сердюк.
В то же время обвинение заявляет об уверенности в своей позиции относительно приговора экс-президенту.
"Позиция стороны обвинения неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный", - сказал прокурор Руслан Кравченко.
- Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в государственной измене и агрессивной войне, приговорив экс-президента к 13 годам лишения свободы.
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