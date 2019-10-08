Волкер ушел с поста директора Института Маккейна

8 октября, 2019, 10:49

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил решение уйти с руководящей должности в Институте Маккейна США из-за "повышенного внимания" СМИ, что, по его мнению, повредит самому аналитическому учреждению

Об этом говорится в его заявлении, на которое ссылается в понедельник "Голос Америки".

"Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины создает риск отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института, поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института Маккейна по вопросам международного лидерства", - отмечается в заявлении Волкера.

О намерении бывшего высокопоставленного дипломата США уйти из Института Маккейна минувшую пятницу сообщил The New York Times.

Со своей стороны, Синди Маккейн, вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна, именем которого назван центр, в ответном заявлении поблагодарила Волкера за работу и преданность "моему мужу и всей семье Маккейнов".