В Конгрессе заслушали показания Волкера
4 октября, 2019, 10:16
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на Владимира Зеленского заявил, что просил украинское руководство не вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов
Об этом сообщает CNN .
Волкер появился перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.
Законодателям бывший спецпредставитель сообщил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, вместо этого он не мог объяснить, почему это происходит.
Также экс-представитель США сообщил следователям Конгресса, он выражает обеспокоенность по использованию бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации. По его словам, Луценко не заслуживает доверия.
Напомним, ранее Конгресс США обнародовал разговоры Ермака, Волкера, Джулиани и других топ-чиновников США.
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