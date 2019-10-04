В Конгрессе заслушали показания Волкера

4 октября, 2019, 10:16

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на Владимира Зеленского заявил, что просил украинское руководство не вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов

Об этом сообщает CNN .

Волкер появился перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.

Законодателям бывший спецпредставитель сообщил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, вместо этого он не мог объяснить, почему это происходит.

Также экс-представитель США сообщил следователям Конгресса, он выражает обеспокоенность по использованию бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации. По его словам, Луценко не заслуживает доверия.

Напомним, ранее Конгресс США обнародовал разговоры Ермака, Волкера, Джулиани и других топ-чиновников США.