В Венеции на фестивале украинцы объединились в поддержку политзаключенного Маркива

8 октября, 2019, 12:00

На пятом Фестивале украинской культуры "УКРO-2019" в Венеции украинцы объединились в поддержку политзаключенного Нацгвардейца Виталия Маркива

Об этом в Facebook сообщила украинская волонтерка Леся Цыбак.

"Украинцы, которые собрались на V Юбилейном Фестивале украинской культуры "УКРO-2019" в Венеции, объединились во мнении о том, что нацгвардеец Виталий Маркив не виноват и будут до конца отстаивать и бороться за то, чтобы его оправдали", - говорится в сообщении Цыбак.

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Напомним, 12 июля 2019 г. Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста.