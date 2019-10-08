В Венеции на фестивале украинцы объединились в поддержку политзаключенного Маркива
8 октября, 2019, 12:00
На пятом Фестивале украинской культуры "УКРO-2019" в Венеции украинцы объединились в поддержку политзаключенного Нацгвардейца Виталия Маркива
Об этом в Facebook сообщила украинская волонтерка Леся Цыбак.
"Украинцы, которые собрались на V Юбилейном Фестивале украинской культуры "УКРO-2019" в Венеции, объединились во мнении о том, что нацгвардеец Виталий Маркив не виноват и будут до конца отстаивать и бороться за то, чтобы его оправдали", - говорится в сообщении Цыбак.
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Напомним, 12 июля 2019 г. Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста.
- Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.
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