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Espreso.tvОбществоПриговор Маркиву - под руинами Европы рухнет и Пизанская башня

Приговор Маркиву - под руинами Европы рухнет и Пизанская башня


фото: Інформатор
Трудно понять, как сочетается в Италии прекрасное и безобразное

Скажем, что общего между веселым артистом Адриано Челентано, и мрачным премьером Джулио Андреотти, который сотрудничал с мафией и коммунистами?

Или, как можно делать такие вкусные спагетти, самые фантастические вина в мире, и мириться с запахом мусорного кризиса в Неаполе?

Купаться в фонтане Треви ночью, как Марчелло Мастрояни и прекрасная блондинка в фильме Федерико Феллини, быть лучшими любовниками в мире, и одновременно скрывать гадкие сексуальные преступления за стенами Ватикана.

Быть пространством свободы, безопасности и справедливости - подписантом Амстердамского договора, членом ЕС и НАТО - и одновременно идти на измену человечности, осуждая молодого украинского воина, защищающего восточные границы Европы от российского сапога, к 24 годам лишения свободы в угоду кремлевскому агрессору .

Италия плохо усвоила уроки истории. Однажды она уже заигрывала с диктатором - и заплатила за это позором и голодом. Ей чудом удалось стать членом НАТО и ЕС, несмотря на сотрудничество с Гитлером, но кто же помнит, что произошло каких-то три четверти века назад?

И вот, итальянцы снова бросают раскаленные угли в жерло Везувия, пытаясь задобрить вулкан и спасти свои просекко, прошутто и удивительный секс в Помпеях.

Пока не поздно, пора понять - под руинами Европы рухнет и Пизанская башня.

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