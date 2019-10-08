Украинская теннисистка продолжает подготовку для возвращения на корт

8 октября, 2019, 19:08

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко активно тренируется, чтобы поскорее вернуться в большой теннис

Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Украинская теннисистка Леся Цуренко активно продолжает готовиться к следующим матчам, восстанавливаясь от травмы локтя в Киеве.

Информации когда 73-я ракетка мира пока нет, но Цуренко заявлена на турнир, который пройдет в Люксембурге.