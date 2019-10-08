 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка продолжает подготовку для возвращения на корт

Украинская теннисистка продолжает подготовку для возвращения на корт


фото: REUTERS
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко активно тренируется, чтобы поскорее вернуться в большой теннис

Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Украинская теннисистка Леся Цуренко активно продолжает готовиться к следующим матчам, восстанавливаясь от травмы локтя в Киеве.

Информации когда 73-я ракетка мира пока нет, но Цуренко заявлена на турнир, который пройдет в Люксембурге.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать