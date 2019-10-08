Украинская теннисистка продолжает подготовку для возвращения на корт
8 октября, 2019, 19:08
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко активно тренируется, чтобы поскорее вернуться в большой теннис
Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
Украинская теннисистка Леся Цуренко активно продолжает готовиться к следующим матчам, восстанавливаясь от травмы локтя в Киеве.
Информации когда 73-я ракетка мира пока нет, но Цуренко заявлена на турнир, который пройдет в Люксембурге.
- 26 сентября, известная украинская теннисистка Леся Цуренко восстановилась от травмы локтя и впервые начала тренировки.
- 5 октября Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал турнира в Пекине и стала первой в истории украинкой, которая пробилась в решающий матч соревнований серии WTA Premier Mandatory.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-