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Espreso.tvХай-текUber запустила в Нью-Йорке вертолетное такси, доступное всем желающим

Uber запустила в Нью-Йорке вертолетное такси, доступное всем желающим


фото: reuters
Компания Uber, которая занимается перевозками, запустила в Нью-Йорке полномасштабное авиационное обслуживание, открыв для всех пользователей возможность заказать вертолет-такси
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.
 
В июле компания начала доставлять пользователей вертолетом Uber Copter между Манхэттеном и Международным аэропортом имени Джона Кеннеди. Опцией могли воспользоваться только пассажиры премиальной категории. На прошлой неделе, Uber расширила категории обслуживания, и теперь услуга доступна всем.
 
Между Манхэттеном и аэропортом Кеннеди примерно 30 километров, полет занимает около восьми минут. Пользователи Uber могут заказать такой вид такси через приложение в смартфоне.
 
В вертолете шесть мест, цена составляет $200-225 в один конец.
 
Напомним, Uber запустил в Австралии воздушное такси.
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