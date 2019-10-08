Uber запустила в Нью-Йорке вертолетное такси, доступное всем желающим
8 октября, 2019, 16:13
Компания Uber, которая занимается перевозками, запустила в Нью-Йорке полномасштабное авиационное обслуживание, открыв для всех пользователей возможность заказать вертолет-такси
В июле компания начала доставлять пользователей вертолетом Uber Copter между Манхэттеном и Международным аэропортом имени Джона Кеннеди. Опцией могли воспользоваться только пассажиры премиальной категории. На прошлой неделе, Uber расширила категории обслуживания, и теперь услуга доступна всем.
Между Манхэттеном и аэропортом Кеннеди примерно 30 километров, полет занимает около восьми минут. Пользователи Uber могут заказать такой вид такси через приложение в смартфоне.
В вертолете шесть мест, цена составляет $200-225 в один конец.
Напомним, Uber запустил в Австралии воздушное такси.
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