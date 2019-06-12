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Espreso.tvОбществоUber запускает в Австралии воздушное такси

Uber запускает в Австралии воздушное такси

Для запуска летающих такси ghjgjye.nm будет использовать крыши, автостоянки и действующие вертолетные площадки

Об этом сообщает ABC News .

Отмечается, служба такси Uber будет использовать сеть небольших электрсамолетов с использованием технологии вертикального взлета и посадки.

Мельбурн выбрали как прогрессивный город, который существенно страдает от проблемы пробок.

В Австралии первые экспериментальные полеты могут быть осуществлены уже в 2020 году, а полномасштабный запуск запланирован на 2023 год.

Кроме этого, воздушные такси Uber будет тестировать в американских городах Даллас и Лос-Анджелес.

Самолеты будут подниматься в воздух с помощью винтов. На начальном этапе такими такси будут управлять пилоты, но в дальнейшем предполагается использовать беспилотники.

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