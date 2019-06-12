Uber запускает в Австралии воздушное такси
12 июня, 2019, 14:48
Для запуска летающих такси ghjgjye.nm будет использовать крыши, автостоянки и действующие вертолетные площадки
Об этом сообщает ABC News .
Отмечается, служба такси Uber будет использовать сеть небольших электрсамолетов с использованием технологии вертикального взлета и посадки.
Мельбурн выбрали как прогрессивный город, который существенно страдает от проблемы пробок.
В Австралии первые экспериментальные полеты могут быть осуществлены уже в 2020 году, а полномасштабный запуск запланирован на 2023 год.
Кроме этого, воздушные такси Uber будет тестировать в американских городах Даллас и Лос-Анджелес.
Самолеты будут подниматься в воздух с помощью винтов. На начальном этапе такими такси будут управлять пилоты, но в дальнейшем предполагается использовать беспилотники.
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