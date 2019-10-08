Скандальный британский боксер Фьюри устроил драку со звездой рестлинга

8 октября, 2019, 16:24

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри устроил стычку со звездным американским рестлером Броном Строунменом

Об этом сообщает Daily Mail.

Бойцы впервые поссорились на рестлерском турнире WWE: Smack Down на прошлой неделе, после чего Фьюри пригласили посетить еще одно шоу.

Во время устроенной организаторами турнира импровизированной дуэли взглядов на ринге Фьюри толкнул Строумена, после чего началась потасовка. Драку растягивали охранники и другие рестлеры.

Сейчас Фьюри восстанавливается после боя со шведом Отто Валлином, в котором он получил сложное рассечение, из-за чего ему запрещено два месяца заниматься боксом.