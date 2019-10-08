Президенту украинского футбольного клуба грозит пожизненная дисквалификация

8 октября, 2019, 17:49

Президенту львовского "Руха" Григорию Козловскому грозит пожизненная дисквалификация, за оскорбление арбитра в матче против "Мариуполя"

Об этом сообщает SportArena.

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский может получить пожизненную дисквалификацию, из-за конфликта с арбитром. После матча 1/16 финала Кубка Украины "Рух" - "Мариуполь" (0:1), Козловский вместе с болельщиками остался недоволен действиями судьи и употребил в адрес арбитра нецензурную брань.

Сейчас дисциплинарный комитет УАФ (Украинской ассоциации футбола) занимается расследованием этого дела. По информации источника, Козловского могут дисквалифицировать пожизненно, а также оштрафовать на крупную сумму. Раньше за подобные слова в адрес арбитра, тренер "Ильичевца" Николай Павлов получил дисквалификацию сроком на 2 года.

Это не первый подобный конфликт в футбольной карьере Козловского, он уже получал дисквалификацию на год из-за угрозы арбитрам. Также президент "Руха" выбегал на поле в матче с "Жемчужиной", где конфликтовал с арбитрами, за что был дисквалифицирован на 2 года.