Президенту украинского футбольного клуба грозит пожизненная дисквалификация
Об этом сообщает SportArena.
Президент львовского "Руха" Григорий Козловский может получить пожизненную дисквалификацию, из-за конфликта с арбитром. После матча 1/16 финала Кубка Украины "Рух" - "Мариуполь" (0:1), Козловский вместе с болельщиками остался недоволен действиями судьи и употребил в адрес арбитра нецензурную брань.
Сейчас дисциплинарный комитет УАФ (Украинской ассоциации футбола) занимается расследованием этого дела. По информации источника, Козловского могут дисквалифицировать пожизненно, а также оштрафовать на крупную сумму. Раньше за подобные слова в адрес арбитра, тренер "Ильичевца" Николай Павлов получил дисквалификацию сроком на 2 года.
Это не первый подобный конфликт в футбольной карьере Козловского, он уже получал дисквалификацию на год из-за угрозы арбитрам. Также президент "Руха" выбегал на поле в матче с "Жемчужиной", где конфликтовал с арбитрами, за что был дисквалифицирован на 2 года.
- 2 октября стало известно, что полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву могут дисквалифицировать за расистскую шутку над защитником Бенжаменом Мэнди.
- 25 сентября Международная федерация легкой атлетики не допустила сборную России к чемпионату мира, который стартует 27 сентября в Катаре.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-