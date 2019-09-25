 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСборную России отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике

Сборную России отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике


фото: twitter
Международная федерация легкой атлетики не допустила сборную России к чемпионату мира, который стартует 27 сентября во Катаре

Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики.

Сегодня конгресс IAAF поддержал решение совета организации о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Дисквалификация ВФЛА автоматически означает недопуск России на чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в Дохе. Также россияне не могут занимать руководящие должности в IAAF.

На чемпионате мира российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Они могут быть допущены к турниру на основании индивидуальных заявок в IAAF.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Дохе 27 сентября и продлится до 6 октября.

  • Напомним, сегодня украинец Сергей Бубка переизбран на должность вице-президента Международной федерации легкой атлетики.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать