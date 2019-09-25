Сборную России отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике
25 сентября, 2019, 13:45
Международная федерация легкой атлетики не допустила сборную России к чемпионату мира, который стартует 27 сентября во Катаре
Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики.
Сегодня конгресс IAAF поддержал решение совета организации о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Дисквалификация ВФЛА автоматически означает недопуск России на чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в Дохе. Также россияне не могут занимать руководящие должности в IAAF.
На чемпионате мира российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Они могут быть допущены к турниру на основании индивидуальных заявок в IAAF.
Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Дохе 27 сентября и продлится до 6 октября.
- Напомним, сегодня украинец Сергей Бубка переизбран на должность вице-президента Международной федерации легкой атлетики.
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