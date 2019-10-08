Представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера"
8 октября, 2019, 17:12
Глава представительства Североатлантического альянса в Украине Александер Винников поддержал разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера"
Об этом он сказал на брифинге в Северодонецке, сообщает Громадське.
"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил Винников.
Он также призвал Россию выполнить свои обязательства в полной мере.
"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и способствовующие полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - добавил Винников.
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