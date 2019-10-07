"Попытка сделать из больших шагов меньшие": Штайнмайер рассказал, как возникла формула его имени и что она содержит

7 октября, 2019, 16:52

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, каким образом появилась и что предусматривает "формула Штайнмайера"

Об этом он рассказал ВВС во время визита в Грузию.

"Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговоров не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после Минских соглашений, стали известными ... Но шаги, которые должны быть сделанные обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов (предложенных в сделках), которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовывать ", - сказал господин Штайнмайер.

Он также добавил, что не понимает, почему написание формулы связывают с РФ.

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"Таким образом аргумент (о российском влиянии) меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко)", - добавил он.

В сентябре 2016 году в Украину прибыли министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро.

До этих переговоров лидеры Европы поддерживали позицию Украины и Порошенко в том, что политический блок соглашений надо выполнять после безопасности: вывод войск из самопровозглашенных "республик", установление контроля ОБСЕ над границей, освобождение всех заложников.

В Киеве главы МИД предоставили компромиссный, по их мнению, план. Безопасностный блок Минска выполнять парарельно с политическим. Цель - сдвинуть с "мертвой точки" процесс. Этот план не был подписан, а только устно предложенный для обсуждения. Идея заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений.

В минских документах проведения выборов на территории ОРДО является предпоследним, 12-м пунктом плана по урегулированию кризиса после ряда других шагов, например, отвода огня, вывод войск других стран, ОБСЕ должно контролировать границу между РФ и Украиной.

Предложенная "формула" предусматривает принципиально другой механизм. Сначала - выборы согласно Конституции Украины, временное, а после подтверждения ОБСЕ демократичности выборов - постоянное вступления в силу закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО и одновременный вывод войск и передача контроля над границей Украины.

Через месяц, как "формула Штайнмайера" была предложена впервые, в Берлине состоялся саммит "нормандской четверки" с участием глав государств.

Петр Порошенко по итогам встречи заявил, что позиция Украины остается неизменной. Выполнение условий безопасности, а только потом - политическая часть.

Представители нынешнего обвиняют Порошенко в том, что это они согласились на "формулу", а действующая власть их выполнять.