Климкин назвал формулу Штайнмайера "маразмом"
Об этом Климкин заявил в эфире ICTV.
"Формула Штайнмайера (ее согласовать или не согласовать) - это не измена и не победа, это - маразм. Нельзя согласовать отдельно... Вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовать - это просто маразм. Это просто выполнение логики российской. И давайте закрепим, что будет какая-то российская логика особого статуса", - сказал Климкин.
По его словам, Украина должна четко очертить свою позицию и требования.
"Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать, если вы хотите выборы, если вы хотите выборы в какой-то перспективе - вот наши требования: 1, 2, 3. Или нам наши друзья помогут выполнить эти требования, или мы будем, как страусы, смотреть и говорить, нет у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина", - подчеркнул Климкин.
Также политик подчеркнул, что референдум на Донбассе - "это вообще плохая идея. Все последние референдумы закончились плохо".
- Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик заявил, что для людей в Донбассе самое важное - мир, а на каких условиях он будет, это второстепенное.
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