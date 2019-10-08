Климкин назвал формулу Штайнмайера "маразмом"

8 октября, 2019, 08:31

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает формулу Штайнмайера по Донбассу маразмом и выполнением российской логики

Об этом Климкин заявил в эфире ICTV.

"Формула Штайнмайера (ее согласовать или не согласовать) - это не измена и не победа, это - маразм. Нельзя согласовать отдельно... Вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовать - это просто маразм. Это просто выполнение логики российской. И давайте закрепим, что будет какая-то российская логика особого статуса", - сказал Климкин.

По его словам, Украина должна четко очертить свою позицию и требования.

"Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать, если вы хотите выборы, если вы хотите выборы в какой-то перспективе - вот наши требования: 1, 2, 3. Или нам наши друзья помогут выполнить эти требования, или мы будем, как страусы, смотреть и говорить, нет у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина", - подчеркнул Климкин.

Также политик подчеркнул, что референдум на Донбассе - "это вообще плохая идея. Все последние референдумы закончились плохо".