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Espreso.tvСпортПортугалия перед матчем с Украиной потеряла форварда

Португалия перед матчем с Украиной потеряла форварда


фото: fpf.pt
Накануне квалификационного матча Евро-2020 против Украины сборная Португалии из-за травмы потеряла нападающего Рафу Силву

Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

Накануне матча отбора к Евро-2020 Украина - Португалия, который состоится 14 октября в Киеве, травмировался форвард португальцев Рафа Силва.

Нападающий "Бенфики" уже покинул расположение команды и отправился на дополнительное медицинское обследование, чтобы узнать серьезность повреждения.

Португалия после 4 матчей занимает второе место в группе B и имеет в активе 8 очков. Первой идет Украина в которой после 5 игр 13 пунктов.

 
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