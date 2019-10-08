Португалия перед матчем с Украиной потеряла форварда
8 октября, 2019, 14:55
Накануне квалификационного матча Евро-2020 против Украины сборная Португалии из-за травмы потеряла нападающего Рафу Силву
Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.
Накануне матча отбора к Евро-2020 Украина - Португалия, который состоится 14 октября в Киеве, травмировался форвард португальцев Рафа Силва.
Нападающий "Бенфики" уже покинул расположение команды и отправился на дополнительное медицинское обследование, чтобы узнать серьезность повреждения.
Португалия после 4 матчей занимает второе место в группе B и имеет в активе 8 очков. Первой идет Украина в которой после 5 игр 13 пунктов.
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова , Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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