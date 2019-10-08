Португалия перед матчем с Украиной потеряла форварда

8 октября, 2019, 14:55

Накануне квалификационного матча Евро-2020 против Украины сборная Португалии из-за травмы потеряла нападающего Рафу Силву

Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

Накануне матча отбора к Евро-2020 Украина - Португалия, который состоится 14 октября в Киеве, травмировался форвард португальцев Рафа Силва.

Нападающий "Бенфики" уже покинул расположение команды и отправился на дополнительное медицинское обследование, чтобы узнать серьезность повреждения.

Португалия после 4 матчей занимает второе место в группе B и имеет в активе 8 очков. Первой идет Украина в которой после 5 игр 13 пунктов.