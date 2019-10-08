Китай отреагировал на просьбу Трампа расследовать дело Байденов
8 октября, 2019, 15:52
Официальные власти Китая отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера
В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что у официального Пекина нет желания вмешиваться во внутренние дела США, сообщает Reuters.
"Трамп сказал, что Байден и его сын "коррумпированные", но не предоставил никаких доказательств, подтверждающих это", - сказал официальный представитель МИД Китая Ген Шуан.
Напомним, Дональд Трамп заявлял, что Китаю следует провести расследование Джо Байдена и его сына Хантера. При этом он не исключил, что может попросить об этом Си Цзиньпина.
По данным СМИ, Трамп в июне обсуждал в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпином бывшего вице-президента Джо Байдена.
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