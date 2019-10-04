Трамп просил Си Цзиньпина начать расследование против Байдена, - CNN
Об этом сообщает CNN.
"Во время телефонного разговора с Си 18 июня Трамп поднял вопрос о политических перспективах Байдена, а также говорил о сенаторе (от демократов - ред.) Элизабет Уоррен, которая в то время начала подниматься в рейтингах", - информирует телеканал со ссылкой на двух чиновников, знакомых с содержанием разговора.
Как отмечается, Трамп пообещал Си Цзиньпин, что со своей стороны будет хранить молчание о массовых протестах в Гонконге.
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По данным CNN, запись этого разговора со оказалась на высокозащищенном сервере, "который использовался и для хранения печально телефонного разговора Трампа с Президентом Украины".
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