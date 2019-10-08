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Espreso.tvОбществоАдвоката Трампа пригласили свидетельствовать в Когрессе по Украине

Адвоката Трампа пригласили свидетельствовать в Когрессе по Украине

Председатель правового комитета Сената США Линдси Грэм пригласил личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани свидетельствовать о коррупции в Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Грэм - республиканец из Южной Каролины, ведущий союзник Трампа.

В Twitter Грэм также заявил, что хочет свидетельств об увольнении бывшего украинского генпрокурора. Вероятно, речь идет о Викторе Шокине.

Ранее в Конгрессе заслушали показания экс-спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

Конгресс США обнародовал разговоры Ермака, Волкера, Джулиани и других топ-чиновников США.

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