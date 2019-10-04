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Espreso.tvОбществоКонгресс США обнародовал разговоры Ермака, Волкера, Джулиани и других топ-чиновников США

Конгресс США обнародовал разговоры Ермака, Волкера, Джулиани и других топ-чиновников США


фото: reuters
В Палате представителей США обнародовали часть переговоров топ-чиновников США между собой и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком

Стенограмма разговоров доступна по ссылке .

Отмечается, что соответствующий шаг сделали для кращго расследования ситуации вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.

В документе частично приведены диалоги и их фрагменты между:

  • личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и спецспедставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером (19 июля 2019 года)
  • послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и Волкер (19 июля)
  • временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и Сондлендом (21 июля)
  • Джулиани, Волкером и Сондлендом (22 июля);
  • Ермаком и Волкером (25 июля, до звонка Трампу)
  • Волкером и Ермаком (25 июля, после звонка Трампу)
  • Волкером и Сондлендом (9 августа)
  • Волкером, Сондлендом и Джулиани (9 августа)
  • Ермаком и Волкером (10 августа)
  • Волкером и Сондлендом (13 августа)
  • Волкером и Сондлендом (17 августа)
  • Волкером и Ермаком (29 августа)
  • Волкером, Тейлором и Сондлендом (30 августа)
  • Волкером, Тейлором и Сондлендом (1 сентября)
  • Волкером, Тейлором и Сондлендом (8 сентября)
  • Тейлором и Сондлендом (9 сентября).
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