Конгресс США обнародовал разговоры Ермака, Волкера, Джулиани и других топ-чиновников США
4 октября, 2019, 09:46
В Палате представителей США обнародовали часть переговоров топ-чиновников США между собой и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком
Стенограмма разговоров доступна по ссылке .
Отмечается, что соответствующий шаг сделали для кращго расследования ситуации вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.
В документе частично приведены диалоги и их фрагменты между:
- личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и спецспедставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером (19 июля 2019 года)
- послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и Волкер (19 июля)
- временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и Сондлендом (21 июля)
- Джулиани, Волкером и Сондлендом (22 июля);
- Ермаком и Волкером (25 июля, до звонка Трампу)
- Волкером и Ермаком (25 июля, после звонка Трампу)
- Волкером и Сондлендом (9 августа)
- Волкером, Сондлендом и Джулиани (9 августа)
- Ермаком и Волкером (10 августа)
- Волкером и Сондлендом (13 августа)
- Волкером и Сондлендом (17 августа)
- Волкером и Ермаком (29 августа)
- Волкером, Тейлором и Сондлендом (30 августа)
- Волкером, Тейлором и Сондлендом (1 сентября)
- Волкером, Тейлором и Сондлендом (8 сентября)
- Тейлором и Сондлендом (9 сентября).
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