В "Слуге народа" объяснили, как будут привлекать к ответственности нардепов после снятия неприкосновенности

7 октября, 2019, 15:26

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, в котором четко выписана процедура привлечения к ответственности парламентариев

Об этом Александр Качура и Денис Монастырский сообщили во время брифинга, передает Еспресо.TV .

Качура отметил, что в новом законопроекте четко выписана вся процедура.

"Надо ли согласие ВР, чтобы привлечь к ответственности нардепа, должен ли генпрокурор обращаться в ВР? Нет, не должен. Есть ли еще какие-то дополнительные предохранители со стороны ВР - нет", сказал депутат.

Он отметил, что согласно их концепции, привлечение к ответственности, вручение подозрения, проведение обыска, ограничение права на телефонную и другую корреспонденцию, арест будет регулировать генеральный прокурор Украины.

"У нас не будет касты неприкасаемых, будут все равны перед законом: и нардеп, и гражданин. И впервые эти два понятия стоят рядом", - сказал Качура.

Как напомнил Монастырский, 1 января вступает в силу изменения в Конституцию и с этого момента возникают все основания для признания неконституционными существующие нормы и в уголовно-процессуальном, и в законе о статусе народном депутате.

"Поэтому срок принятия законопроекта - до 1 января 2020 года. К этому времени должны провестись все дискуссии", - подчеркнул он.

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