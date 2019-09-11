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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности

Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)

Об этом говорится на странице закона на сайте Рады.

Напомним, что 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

Законом предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, гарантирующего парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлечены к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.

Таким образом, в статье 80 Конституции останется только норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

Конституционный суд еще 19 июня 2018 года признал конституционным законопроект № 7203.

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