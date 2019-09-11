Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности
Об этом говорится на странице закона на сайте Рады.
Напомним, что 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность.
Законом предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, гарантирующего парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлечены к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.
Таким образом, в статье 80 Конституции останется только норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.
Конституционный суд еще 19 июня 2018 года признал конституционным законопроект № 7203.
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