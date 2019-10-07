В чемпионате Украины установлен позорный антирекорд
7 октября, 2019, 17:50
Украинский футбольный клуб "Львов" не забивает в домашних матчах чемпионата в течение 738 минут
Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Украины.
Футбольный клуб "Львов" установил антирекорд в рамках чемпионата Украины по футболу. Команда не забивает в домашних матчах в течение 738 минут, чего не удавалось ранее ни одной команде в элитном украинском дивизионе.
Прошлый антирекорд принадлежал другому львовскому клубу "Карпатам", которые не забивали в течение 694 минут.
После 10-го тура чемпионата Украины, "Львов" забил "7 голов.
- В 1/8 финала Кубка Украины "Львов" сыграет против "Миная".
- 28 сентября в девятом туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила "Львов" и вышла на второе место в турнирной таблице .
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