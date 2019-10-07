В чемпионате Украины установлен позорный антирекорд

7 октября, 2019, 17:50

Украинский футбольный клуб "Львов" не забивает в домашних матчах чемпионата в течение 738 минут

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Украины.

Футбольный клуб "Львов" установил антирекорд в рамках чемпионата Украины по футболу. Команда не забивает в домашних матчах в течение 738 минут, чего не удавалось ранее ни одной команде в элитном украинском дивизионе.

Прошлый антирекорд принадлежал другому львовскому клубу "Карпатам", которые не забивали в течение 694 минут.

После 10-го тура чемпионата Украины, "Львов" забил "7 голов.