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Espreso.tvСпортВ чемпионате Украины установлен позорный антирекорд

В чемпионате Украины установлен позорный антирекорд


фото: pfclviv.com
Украинский футбольный клуб "Львов" не забивает в домашних матчах чемпионата в течение 738 минут

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Украины.

Футбольный клуб "Львов" установил антирекорд в рамках чемпионата Украины по футболу. Команда не забивает в домашних матчах в течение 738 минут, чего не удавалось ранее ни одной команде в элитном украинском дивизионе.

Прошлый антирекорд принадлежал другому львовскому клубу "Карпатам", которые не забивали в течение 694 минут.

После 10-го тура чемпионата Украины, "Львов" забил "7 голов.

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