Пришло время выйти США из бесконечных войн в Сирии, - Трамп

7 октября, 2019, 18:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой

Об этом он написал в Twitter.

"Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней, это было много лет назад. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. Когда я приехал в Вашингтон, в этой местности (в Сирии - ред.) разгуливала ИГИЛ. Мы быстро победили 100% халифата ИГИЛ, включая захват тысяч боевиков и деловые, преимущественно из Европы... Но пришло время для нас (США - ред.) выйти из этих бессмысленных бесконечных войн ... и вернуть наших солдат домой ", - написал глава государства.

Трамп отметил, что "курды боролись вместе с нами, но им платили огромные суммы денег и давали оснащение для этого. Они боролись с Турцией в течение десятилетий ".

Он заявил, что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут решить ситуацию и то, что они хотят сделать с захваченными бойцами и деловые.

"Все они ненавидят ИГИЛ, были врагами на протяжении многих лет. Мы на расстоянии 7000 миль и снова победим и деловые, если они приблизятся к нам", - добавил он.

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate ..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.