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Espreso.tvМирПришло время выйти США из бесконечных войн в Сирии, - Трамп

Пришло время выйти США из бесконечных войн в Сирии, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой

Об этом он написал в Twitter.

"Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней, это было много лет назад. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. Когда я приехал в Вашингтон, в этой местности (в Сирии - ред.) разгуливала ИГИЛ. Мы быстро победили 100% халифата ИГИЛ, включая захват тысяч боевиков и деловые, преимущественно из Европы... Но пришло время для нас (США - ред.) выйти из этих бессмысленных бесконечных войн ... и вернуть наших солдат домой ", - написал глава государства.

Трамп отметил, что "курды боролись вместе с нами, но им платили огромные суммы денег и давали оснащение для этого. Они боролись с Турцией в течение десятилетий ".

Он заявил, что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут решить ситуацию и то, что они хотят сделать с захваченными бойцами и деловые.

"Все они ненавидят ИГИЛ, были врагами на протяжении многих лет. Мы на расстоянии 7000 миль и снова победим и деловые, если они приблизятся к нам", - добавил он.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.

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