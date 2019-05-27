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Espreso.tvОбществоВ 2020 году Facebook выпустит собственную криптовалюту - ВВС

В 2020 году Facebook выпустит собственную криптовалюту - ВВС


фото: longreads
Социальная сеть Facebook завершит подготовку к запуску собственной криптовалюты уже в 2020 году

Об этом сообщает BBC.

Планируется, что в первом квартале 2020 года система цифровых платежей будет доступна примерно в 10 странах.

Тестирование криптовалюты, которую в компании называют GlobalCoin, начнут до конца еще этого года.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в апреле встречался с главой Банка Англии Марк Карни, чтобы обсудить возможности и риски, связанные с созданием собственной криптовалюты.

Компания также обращалась за советами к чиновникам Минфина США.

BBC отмечает, что Facebook хочет создать цифровую валюту, которая обеспечивает доступные и безопасные способы осуществления платежей, независимо от того, есть ли у пользователей банковский счет.

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