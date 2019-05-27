В 2020 году Facebook выпустит собственную криптовалюту - ВВС
Об этом сообщает BBC.
Планируется, что в первом квартале 2020 года система цифровых платежей будет доступна примерно в 10 странах.
Тестирование криптовалюты, которую в компании называют GlobalCoin, начнут до конца еще этого года.
Основатель Facebook Марк Цукерберг в апреле встречался с главой Банка Англии Марк Карни, чтобы обсудить возможности и риски, связанные с созданием собственной криптовалюты.
Компания также обращалась за советами к чиновникам Минфина США.
BBC отмечает, что Facebook хочет создать цифровую валюту, которая обеспечивает доступные и безопасные способы осуществления платежей, независимо от того, есть ли у пользователей банковский счет.
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Напомним, Facebook радикально обновляет дизайн .